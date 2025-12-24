Il Rimini Fc è ufficialmente fallito: nominato il curatore

È calato ufficialmente il sipario sul Rimini Fc. Ieri il club biancorosso è stato dichiarato fallito e il Tribunale ha dato il via allo stato di liquidazione giudiziale della società. Nel ruolo di curatore fallimentare è stato nominato il commercialista Fabio Fraternali, professore in Diritto societario e sportivo alla facoltà di Scienze giuridiche di Ravenna. A questo punto, l’iter prevede che entro tre giorni vengano depositati i libri contabili con annesso elenco dei creditori. L’ultimo atto di un calvario durato mesi e che ha regalato il Natale sportivamente più triste ai tifosi e agli appassionati di calcio biancorossi.