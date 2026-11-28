Domani il Rimini torna in campo al Romeo Neri contro la Comacchiese per riprendere la corsa dopo la sconfitta con il Massa Lombarda. Ma l’attenzione è rivolta anche al calciomercato. La sessione invernale aprirà martedì, per chiudersi poi a fine mese. Il Rimini inserirà almeno un giocatore per il reparto offensivo, senza fare follie: il budget sarà rispettato.

Sarà un centravanti per il 4-3-1-2? Il diesse Tamai non si sbilancia: «Stiamo valutando. Potremmo giocare sempre col 4-3-3 o 4-3-2-1, quindi potremmo aggiungere un attaccante centrale o un esterno. Abbiamo comunque giocatori duttili: Carlini a San Marino in D ha fatto la mezzala, anche Cicarevic ha ricoperto questo ruolo. Vitucci lo stiamo trasformando in una punta: quando recupererà Carmona, ne avremo tre per il ruolo di attaccante centrale. Potremmo acquistare una prima punta che possa operare anche come seconda. Di sicuro credo non ci sia un problema di gol».

I rinforzi del reparto offensivo potrebbero però anche essere due, dipenderà dai giovani Ammora e Bernardi. Quest’ultimo piace molto a Tamai e allo staff tecnico, al di là della sequela di problemi fisici che lo ha tenuto fuori dal campo. Se ne parlerà con il Mezzolara: «Ammora è un 2007, non sta giocando e vorrei che lo facesse. Bernardi ha problemi fisici e non è nostro, è in prestito. Parlerò con il Mezzolara. Noi non mandiamo via nessuno». Tradotto: Bernardi potrebbe rimanere, dipenderà anche dalla società bolognese, che detiene la proprietà del cartellino. Nessun innesto è previsto in difesa: la società e lo staff tecnico hanno grande fiducia nel 2005 Bellavista, che a Rimini è stato impostato come centrale a quattro, nello stesso sistema al Tropical aveva fatto il terzino o la mezzala di centrocampo.

Tornando al calcio giocato, i biancorossi sono in fiducia per la partita di domenica: «L’unico cruccio sono gli indisponibili, da qui alla sosta di Natale. Bertani, Fabbri, Camona, Bernardi: è più difficile cambiare pelle anche con i cambi. Ma non ci lamentiamo: stiamo lavorando bene, vogliamo riprendere il nostro cammino. Domani con la Comacchiese vorremmo cercare di riprendere dove avevamo lasciato, prima di Massa Lombarda». Quello non è stato il miglior Rimini, la squadra ha perso un po’ di intensità e nella ripresa ha faticato a rendersi pericolosa: «Normale, dopo un girone d’andata impegnativo, dopo qualche infortunio. Ad esempio, con Bertani infortunato, abbiamo dovuto far giocare due partite di fila a Zannoni che rientrava dopo le gare delle nazionali. Il Massa ha interpretato la partita bene, sono stati molto accorti e prudenti. Abbiamo fatto benino il primo tempo, un po’ meno il secondo, però credo che alla fine lo 0-0 fosse un risultato giusto al 60% e al 40% no», evidenzia Tamai. Con la Comacchiese però sarà un altro Rimini: «Dobbiamo essere umili e lavorare a testa bassa. Il gruppo c’è, il mister lo sta facendo bene. Dobbiamo finire l’anno bene, poi dal 6 gennaio ripartirà un nuovo campionato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA