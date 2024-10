Il Rimini da viaggio ora è quasi perfetto

Ci sono due versioni del Rimini in questo avvio di stagione. Quella un po’ così quando si esibisce al Romeo Neri. E quella quasi perfetta lontano da casa.

Il Rimini da viaggio

Le trasferte di Carpi, Lucca, Perugia e Ascoli hanno portato in dote 8 punti, soltanto Ternana (10), Torres (10) e Pescara (9) hanno fatto meglio.

Considerando che i punti in classifica sono 11, è chiaro come il Rimini da viaggio sia, al momento, più “affidabile” di quello visto al Romeo Neri. Se poi si pensa al doppio 2-2 esterno in casa di Carpi e Lucchese, ecco che i rimpianti aumentano perché sia in Emilia che in Toscana la squadra di Buscè è stata raggiunta al minuto 86. Da Saporetti a Carpi, dalla bestia nera Quirini a Lucca, quando il Rimini era in vantaggio 2-0 al 50’. Insomma, senza esagerare, ora i biancorossi avrebbero potuto avere 13 punti se non 15. Tanta roba.

Più 7 rispetto ad un anno fa

Ci ha messo poco la squadra di Buscè a polverizzare quel saldo negativo rispetto al campionato scorso, relativamente all’avvio di stagione. Infatti, si è passati da -1 a +7 nel giro di una settimana. L’anno scorso dopo 7 giornate il Rimini era ultimo con 4 punti in compagnia del Sestri Levante, rendimento che costò il posto al tecnico argentino Raimondi.

Ora invece la posizione di Buscè è ben salda nonostante abbia dovuto navigare tra i tanti infortuni costringendolo a panchinare il 4-3-3 (ora ci si alterna tra 4-4-2 e 3-5-2). Scelta azzeccata visto che da Lucca ad Ascoli passando attraverso Milan Futuro e Perugia sono arrivati 10 punti con ben tre trasferte su quattro.

Tradotto è un Rimini pienamente corsaro quello che si sta vedendo, ora la speranza è che il Romeo Neri diventi un fortino come già si è ammirato contro i rossoneri meneghini di Bonera.

Migliore attacco in trasferta

Inoltre da registrare che nessuno segna quanto il Rimini fuori casa: 9 reti davanti a Torres (7) e Ascoli (7).

L’ultima volta fu serie B

Non è un fatto usuale vincere due partite di fila fuori casa, soprattutto nell’arco di tre giorni, anche se il Rimini era in difetto dopo i ko casalinghi consecutivi con Virtus Entella e Pescara. L’ultima volta successe nella stagione 2004-2005 con Fermana e Martina entrambe terminate 0-1. Era il super Rimini di Acori e quel campionato terminò con la promozione diretta in serie B davanti ad Avellino e al Napoli di De Laurentiis. Un dolce precedente anche se magari non si ripeterà lo stesso epilogo più che altro perché Ternana, Pescara e Torres sono di un altro pianeta rispetto al Rimini.

