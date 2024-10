Il Rimini da viaggio è ancora imbattuto: Antonio Buscè mette nel mirino il primato di Arrigo Sacchi

Salendo sulla solita macchina del tempo bisogna fermarsi alla stagione 1984-’85, sempre in Serie C quando in panchina c’era Arrigo Sacchi, tornato ad allenare il Rimini due anni dopo la sua prima esperienza sulla panchina biancorossa. Allora il Rimini vinse a Sanremo (0-3) e a Modena (0-1), pareggiò a Piacenza (2-2), quindi passò a Legnano (0-1) e pareggiò ad Asti (1-1). Poi arrivò il match in casa del Vicenza di Roby Baggio: sotto 2-1 al minuto 61, la nebbia salvò il Rimini in quanto la gara fu sospesa e rinviata. Prima del recupero si giocò a Pavia e finì 1-1. A Vicenza, invece, il Rimini perse l’imbattibilità esterna: 3-0. La striscia di Sacchi si fermò a 6, anche con un pizzico di fortuna ma nel calcio ci vuole pure questa.

Eccolo il secondo dato statistico prezioso centrato ad Arezzo. Per la prima volta la formazione di Buscè è riuscita a rimontare da una situazione di svantaggio, uscendo dal campo almeno con un punto. Il Rimini non ci era riuscito né con la Virtus Entella dopo l’1-2, né con il Pescara, né con la Spal, due gare perdute 0-1. In tutte le altre partite non era mai stato in svantaggio. Quindi il gol di Longobardi, già a segno all’esordio a Carpi, assume una rilevanza notevole per il prosieguo della stagione. Finora infatti l’incapacità di riprendere l’avversario era stato il tallone di Achille di un Rimini che presenta ancora tanti limiti ma è in continua crescita. Aver messo a segno la prima rimonta, su un campo storicamente tabù, mette ancora più in risalto la prestazione dei biancorossi, che ora devono sistemare le cose al Romeo Neri. Perché tre passi falsi su quattro tra le mura amiche rappresentano l’altra faccia della medaglia, negativa, del cammino attuale del Rimini di Buscè.