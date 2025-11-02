Il Rimini comunica l’imminente ingresso di un investitore: ma è mistero su chi sia. Ma soprattutto sarà un’operazione rilancio o solo un tentativo per sopravvivere?

Un comunicato che dice e non dice, quello emesso dal Rimini Fc. In pratica, 267 parole per ribadire quanto detto al telefono da Giusy Scarcella al capitano Gabriele Bellodi nella serata di sabato ma senza fare né nomi, né cognomi. Scarcella scrive che entrerà un investitore, ma chi sia questo investitore non si sa. Questo investitore metterà soldi, intanto per Rota e poi per garantire la continuità aziendale, ma poi bisognerà che la società sia venduta, in quanto (così si evince tra le righe) l’investitore dovrà essere “rimborsato” di quanto mette ora. Se davvero sarà un’operazione rilancio o un semplice azzardo per cercare di sopravvivere il più possibile, lo dirà solo il tempo.

Intanto ecco il testo del comunicato: “La società Rimini Football Club S.r.l., comunica che entro pochi giorni farà il suo ingresso in società un nuovo investitore, con l’obiettivo di favorire successivamente il passaggio del club a un importante gruppo interessato all’acquisizione. Il gruppo in questione, pur manifestando un concreto interesse per il Rimini FC, ha ritenuto necessario che il club si presenti in condizioni di piena regolarità e stabilità economico-finanziaria prima di procedere con qualsiasi investimento. Per questo motivo, si è deciso di attivare l’ingresso di un investitore che opererà per rimettere in ordine la società, sia dal punto di vista economico che d’immagine, creando le condizioni indispensabili per il successivo subentro del gruppo interessato. L’investitore individuerà inoltre una figura di riferimento che affiancherà la gestione della società, con il compito di supportare il percorso di risanamento e di accompagnare il club fino alla definitiva acquisizione da parte del gruppo. Attraverso questa operazione saranno avviate le prime azioni necessarie per garantire la regolare gestione della società. In particolare, sarà affrontata la questione relativa al sequestro della quota societaria e verrà immessa la liquidità indispensabile per sostenere le attività del club. Contestualmente, sarà definito un nuovo organigramma societario, coinvolgendo professionalità competenti e adeguate al rilancio del Rimini. Rispetto alle precedenti trattative e agli incontri avuti, questa soluzione si è rivelata l’unica realmente percorribile per consentire alla società di proseguire regolarmente la propria attività e porre le basi per un futuro solido e credibile. Con questa scelta si intende ridare stabilità, credibilità e prospettiva al Rimini Football Club, aprendo una nuova fase di crescita e di rilancio per una società che merita di tornare protagonista”.