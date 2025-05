Saranno le mani di Fabio Pecchia a scrivere la storia del Rimini in questi play-off. L’ex centrocampista di Napoli e Juventus è stato scelto dalla Lega Pro per effettuare il sorteggio delle dieci squadre che si contenderanno l’accesso al secondo turno nazionale. Il sorteggio sarà trasmesso questa mattina in diretta su SkySport24 a partire dalle 12.30. L’andata sarà domenica in trasferta, il ritorno mercoledì 14 al Romeo Neri. Con due pareggi o due risultati uguali il Rimini passa ai quarti.

Le avversarie del Rimini

E allora vediamole le avversarie con le quali il Rimini potrebbe scontrarsi. Tolte Feralpisalò, Torres, Monopoli e Pescara (tutte teste di serie), le altre presenti nell’urna fiorentina saranno Atalanta U23, Giana Erminio, Vis Pesaro, Crotone e Catania.

Atalanta U23

Quella con i bergamaschi sarebbe una sfida del tutto inedita. Gli orobici arrivano a questo primo turno nazionale dopo aver chiuso il proprio campionato all’ottavo posto con 57 punti e dopo aver eliminato il Trento (1-2) e, ieri sera, l’Albinoleffe che era arrivato quarto. Quindi grande attenzione ai nerazzurri che fuori casa hanno vinto 7 volte.

Giana Ermino

Dici Giana Erminio e subito la mente va alla finalissima di Coppa Italia di Serie C che ha regalato al Rimini una vittoria storica. Un vero e proprio déjà vu con i giocatori di Andrea Chiappella che vorranno vendicare quella sconfitta.

Vis Pesaro

Dopo aver staccato il primo biglietto grazie all’1-1 al 94’ con il Pontedera sfruttando il miglior piazzamento in classifica, i marchigiani si sono sbarazzati a sorpresa dell’Arezzo espugnando il Comunale. Nello stesso girone del Rimini, in campionato il derby è finito in perfetta parità: all’andata fu la Vis a vincere al Neri (0-1), al ritorno furono i riminesi a violare il Benelli (1-2).

Crotone

È una delle due trasferte (l’altra è quella di Catania) che il Rimini farebbe volentieri a meno di organizzare. Per le tempistiche davvero minime e, soprattutto, per la forza dell’avversario. Quarti con 54 punti nel girone C, i calabresi sono entrati in gioco in questo secondo turno dove hanno sfruttato la miglior classifica per qualificarsi ai danni della Juventus U23. Le due squadre si sono già affrontate ai tempi della Serie B. Grande ex di entrambe, Alfredo Cardinale.

Catania