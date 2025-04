Il Rimini chiude la stagione regolare con un pareggio contro il Pineto: i biancorossi debutteranno domenica 11 maggio nei play-off di Serie C

Il Rimini pareggia in casa con il Pineto e chiude la fase regolare al 9° posto con 51 punti. Al Romeo Neri quindi niente vittoria nell’ultimo turno ma del resto è un po’ tutto l’anno che i biancorossi faticano in casa. Ora un po’ di riposo e poi testa ai play-off che per la squadra di Buscè cominceranno nella prima fase nazionale, con una gara in trasferta prevista per domenica 11 maggio (l’avversario si conoscerà giovedì 8 maggio). Con gli abruzzesi l’incontro inizia male alla luce del vantaggio ospite di Pellegrino dopo appena 8’. Ma Lombardi pareggia al 21’, quindi qualche scaramuccia qua e là senza però che il punteggio cambi ancora. Per quanto riguarda i verdetti, il Legnago Salus retrocede in serie D, mentre nei play-out questi gli accoppiamenti: Lucchese-Sestri Levante e Spal-Milan Futuro.

Per quanto riguarda invece il primo turno preliminare dei play-off queste le partite in programma domenica nel Girone B: Arezzo-Gubbio, Vis Pesaro-Pontedera, Pineto-Pianese. Il secondo turno del girone si giocherà mercoledì 7 maggio, con il Pescara che si unirà alle tre vincenti delle gare del primo turno.