Il Rimini cerca di tenere viva ancora una piccola speranza

Chiudere le orecchie, abbassare lo sguardo e pensare solo ad allenarsi, giocare e fare punti. Filippo D’Alesio, alla vigilia della delicatissima sfida di questo pomeriggio (fischio di inizio alle ore 17.30) in casa della Pianese, prova ad estraniarsi da tutto ciò che sta succedendo intorno alla sua squadra: vale a dire nuovi punti di penalizzazione, trasferte vietate ai tifosi (fino all’inizio di gennaio) e, soprattutto, un passaggio di proprietà annunciato, ma non ancora ufficializzato. Peccato che, però, non sia una cosa così semplice da fare. Nonostante tutto, i biancorossi stanno reagendo. Merito di un gruppo che da cinque mesi a questa parte sta prendendo cazzottoni da tutte le parti, però trova sempre la forza di rialzarsi.