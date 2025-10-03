Il Rimini cade con la capolista Arezzo (0-1) e la protesta della Curva Est continua

Il Rimini se la gioca ma deve inchinarsi alla capolista Arezzo (0-1). Tornano gli Ultras in Curva Est e continuano la dura protesta contro la proprietà, ma in campo non tornano i punti. Nel primo tempo i biancorossi tengono bene il campo e rischiano solo al 28’ quando un errore in disimpegno regala una grande chance a Chierico che però mette fuori. Poco dopo Bucchi chiede la FVS per un fallo di Asmussen ma l’arbitro Diop dopo la revisione opta solo per il giallo. Nella ripresa arriva il gol dell’Arezzo che al 24’ passa con Varela dopo un batti e ribatti in area. Nel finale Iaccarino sfiora il raddoppio con una clamorosa traversa su calcio d’angolo ma il risultato non cambia più e per i biancorossi è la quinta sconfitta in otto partite.