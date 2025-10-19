Il Rimini cade al Romeo Neri contro la Juve Next Gen (0-2)

Rimini Calcio
  • 19 ottobre 2025
Il tecnico Filippo D’Alesio
Il tecnico Filippo D’Alesio

Niente da fare per il Rimini al Romeo Neri. Con in sottofondo la contestazione alla proprietà (un grande striscione “Vitaglione vattene” in curva Est) i biancorossi cadono 0-2 contro la Juve Next Gen. Dopo un primo tempo equilibrato, la Juve passa al 49’ con Deme su assist di Vacca, entrato a inizio ripresa al posto di Amaradio. I biancorossi reagiscono ma Moray al 54’ manda incredibilmente fuori da pochi passi. Nel finale prima il Rimini va vicino al gol con Bellodi (fuori all’89’) e Asmussen (tiro parato al 90’), poi il raddoppio di Vacca al 93’, con Fabbri che anticipa Okoro ma cede palla allo juventino che infila Vitali con uno scavetto.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui