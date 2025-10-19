Il Rimini cade al Romeo Neri contro la Juve Next Gen (0-2)

Niente da fare per il Rimini al Romeo Neri. Con in sottofondo la contestazione alla proprietà (un grande striscione “Vitaglione vattene” in curva Est) i biancorossi cadono 0-2 contro la Juve Next Gen. Dopo un primo tempo equilibrato, la Juve passa al 49’ con Deme su assist di Vacca, entrato a inizio ripresa al posto di Amaradio. I biancorossi reagiscono ma Moray al 54’ manda incredibilmente fuori da pochi passi. Nel finale prima il Rimini va vicino al gol con Bellodi (fuori all’89’) e Asmussen (tiro parato al 90’), poi il raddoppio di Vacca al 93’, con Fabbri che anticipa Okoro ma cede palla allo juventino che infila Vitali con uno scavetto.