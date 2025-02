Il Rimini aveva sondato Chiarello, ma l’ex Cesena ha scelto il Campobasso

Il mercato è concluso ma se capita l’occasione tra gli svincolati allora non è escluso che non ci sia un altro arrivo sempre tenendo conto che la lista dovrà essere di 23 giocatori. Pertanto radio mercato ieri aveva sussurrato di un interessamento riminese per il centrocampista offensivo veneto, classe 1993, Riccardo Chiarello, svincolatosi da poco dal Cesena. In passato ha indossato anche le maglie di Arzignano, Giana Erminio e Alessandria. Ma Chiarello alla fine ha scelto di indossare la casacca rossoblù del Campobasso anche perchè per il Rimini era soltanto un’idea di inizio febbraio.

Intanto procede senza intoppi l’avvicinamento alla partita contro l’Ascoli in programma sabato alle ore 19.30 al Romeo Neri. Una gara delicata perchè intanto rappresenta uno scontro diretto in chiave play-off e poi soprattutto anticipa di appena tre giorni l’altra sfida non da meno importante, anzi probabilmente lo è di più in questo contesto storico della stagione, contro il Trapani in coppa Italia (20.30 al Romeo Neri). Un doppio confronto dove Buscè sarà chiamato a fare scelte ben precise.

