Il Rimini aspetta la Spal. Buscè: “Avanti con i due attaccanti dall’inizio”

Galvanizzato da tre vittorie di fila, il Rimini torna al Romeo Neri venerdì sera (ore 20.30) per ricevere la Spal. Antonio Buscè riabbraccia Malagrida e Cioffi e cerca di tenere alta la concentrazione. “Abbiamo vinto tre partite, ma questo è già il passato. Il presente si chiama Spal, una squadra con giocatori importanti che possono fare la differenza da un momento all’altro. Noi dopo un periodaccio abbiamo tutti tirato fuori qualcosa per fare qualcosa di positivo e ci siamo riusciti, ora dobbiamo fare un altro scatto in avanti a livello mentale per alzare l’asticella. Giocando con i due attaccanti possiamo creare qualcosa di più e credo che partiremo con questo assetto davanti, poi è importante avere recuperato qualche giocatore che ci può dare qualcosa in più”.