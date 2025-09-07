Il Rimini annuncia: la gara contro la Ternana si giocherà a porte aperte. Biglietterie del Romeo Neri chiuse: ecco dove acquistare i tagliandi

“La partita si disputerà a porte aperte. Tra poco tutte le indicazioni”. Questo è quanto comunicato alle 12.45 dall’ufficio stampa della società biancorossa in merito al match di questa sera tra Rimini e Ternana.

Queste tutte le indicazioni fornite dal Rimini Fc.

A seguito dell’accoglimento del ricorso presentato al Tar, con la conseguente concessione dello stadio Romeo Neri da parte del Comune di Rimini, si comunica che la gara odierna contro la Ternana si disputerà regolarmente alle ore 20.30.

La vendita dei biglietti è riattivata da questo momento e resterà attiva fino all’inizio della partita. I tagliandi saranno disponibili esclusivamente online su Vivaticket e presso i seguenti punti vendita autorizzati:

Tabaccheria Pruccoli – Viale Vespucci 69 ang. Viale Cormons, Rimini. Tabaccheria Romani – Via Popilia 5, Rimini. Millenium Bar Tabaccheria – Via Carlo Porta 44, Rimini. Free Shop (Centro Comm.le Atlante) – Via Tre Settembre 17, Dogana – Repubblica di San Marino. Caffetteria Mazzini – Via Mazzini 7, Cattolica. Tabaccheria T’Immagini – Via Montescudo 353, Rimini.

La biglietteria dello stadio resterà chiusa.