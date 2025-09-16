Il Rimini annuncia l’esterno Ferrarini ed è ad un passo dal difensore Bassoli

Dopo un periodo di un paio di settimane da aggregato, il Rimini ha perfezionato il tesseramento dell’esterno Gabriele Ferrarini: “Il Rimini F.C. - si legge in una nota - comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Gabriele Ferrarini. Terzino destro classe 2000, nato a La Spezia, Ferrarini è cresciuto calcisticamente nella Fiorentina, completando l’intero percorso giovanile fino alla Prima Squadra. Dopo l’esordio tra i professionisti in Serie C con la Pistoiese, Gabriele ha trovato spazio e continuità in B, dove ha vestito le maglie - tra le altre - di Venezia, Perugia e Feralpisalò, consolidando negli anni la propria esperienza nella serie cadetta. Sul fronte internazionale, Ferrarini ha rappresentato anche l’Italia in tutte le selezioni giovanili dall’U18 all’U20, e il 3 settembre 2021 ha fatto il suo esordio con la Nazionale Under 21 nella gara di qualificazione per gli Europei contro il Lussemburgo. Calciatore moderno, capace di abbinare fase difensiva e proiezione offensiva, Ferrarini rappresenta un innesto di esperienza e di qualità che andrà a rinforzare il reparto difensivo biancorosso”.

Non è finita qui perché la societàà biancorossa sta per chiudere con il 35enne difensore centrale Alessandro Bassoli nell’ultima stagione in forza alla Spal. Bassoli vanta una carriera illustre tra serie B e serie C con Modena, Cremonese, SudTirol e Pordenone, totalizzando anche una presenza in serie A da giovanissimo con la maglia del Bologna con il quale è cresciuto. In totale 351 presenze (D compresa) con 12 reti all’attivo.