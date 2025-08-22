Il Rimini annuncia che opererà sul mercato da martedì: “Stiamo perfezionando la fideiussione extra budget con l’obiettivo di garantire solidità e continuità al progetto”

Il Rimini opererà finalmente sul mercato da martedì. E’ quello che la società biancorossa ha comunicato con una nota ufficiale, in cui spiega che si sta adoperando per garantire la fideiussione accessoria extra budget che sbloccherà ogni trattativa in entrata. Questo il comunicato biancorosso: “Rimini F.C. comunica che è in fase di perfezionamento la fideiussione accessoria extra budget, la quale consentirà alla società di operare con piena efficacia sul mercato, oltre a coprire l’extrabudget già maturato nella scorsa stagione. L’acquisizione della società, avvenuta in data 8 agosto, con l’evasione della visura camerale giorno 11 agosto, non ha purtroppo permesso di completare l’iter nei tempi previsti, anche a causa della pausa estiva, che ha visto la chiusura temporanea dei principali uffici centrali bancari e assicurativi. Rimini F.C. informa pertanto che, a partire da martedì, sarà nelle condizioni di operare regolarmente sul mercato, con l’obiettivo di garantire solidità e continuità al progetto sportivo, nell’interesse della squadra, della città e di tutto il movimento calcistico locale. Chiediamo scusa per il ritardo ai tifosi ma siamo consapevoli delle responsabilità che dobbiamo assumerci”.