Il Rimini ai play-off: in maggio parte un’avventura inedita

Una novità assoluta. Da quando è cambiata la formula dei play-off in serie C, il Rimini non era mai arrivato al terzo turno (ora si chiama fase nazionale che tradotto sarebbero gli ottavi di finale).

Il primo turno dei preliminari inizierà domenica 4 maggio con questi accoppiamenti (gare secche, in caso di parità passerà la squadra che giocherà in casa).

Nel Girone A Renate-Arzignano (ore 17.30), Giana Erminio-Virtus Verona (ore 17.30), Trento-Atalanta U23 (ore 20).

Nel Girone B, invece, tutte le tre partite in programma, ArezzoGubbio, Vis Pesaro-Pontedera e Pineto-Pianese, inizieranno alle ore 20.

Nel Girone C, infine, Catania-Giugliano, Benevento-Juventus Next Gen (che andrà in diretta su Rai Sport) e Potenza-Picerno avranno inizio tutte alle ore 20.

Mercoledì 7 maggio sarà, invece, la volta del secondo turno preliminare del girone ed entreranno in gioco le quarte classificate, quindi AlbinoLeffe, Pescara (miglior quarta) e Crotone. Anche in questo caso le gare saranno secche e il regolamento sarà lo stesso.

Domenica 11 maggio al via i play-off nazionali, con il primo turno e l’ingresso delle terze classificate e della vincitrice della Coppa Italia Serie C: Feralpisalò (miglior terza), Torres, Rimini e Monopoli. Da questo momento le gare si disputeranno su andata e ritorno (in campo anche mercoledì 14 maggio) ed è previsto il sorteggio alle ore 16 giovedì 8 maggio a Firenze. Il Rimini incontrerà una delle 5 squadre non teste di serie che può essere di qualsiasi girone. Quindi giusto per fare un esempio c’è il rischio di trovarsi di fronte il ricco Benevento che fin qui ha deluso le attese dell’ex biancorosso Davide Lamesta.

La squadra di Buscè disputerà l’andata in trasferta e il ritorno al Romeo Neri e con un doppio risultato uguale passerà il turno.

Domenica 18 maggio sarà la volta del secondo turno play-off nazionale: in campo anche le seconde classificate quindi Vicenza, Ternana e Audace Cerignola. Le gare di ritorno sono previste per mercoledì 21 maggio. Il sorteggio sarà il 15 maggio alle ore 16 sempre a Firenze e qui sarà stabilito il percorso fino alla finale con un tabellone formato tennis. Nel caso ci fosse il Rimini sarà testa di serie solo se sfiderà una tra Juventus Next Gen, Gubbio, Arzignano, Pontedera e Giugliano, altrimenti giocherà l’andata in casa e il ritorno in trasferta. Domenica 25 maggio si entrerà nel clou della Final Four con l’andata della semifinale (ritorno mercoledì 28 maggio), quindi lunedì 2 giugno e sabato 7 giugno le due finali.

Nei play-off ci sarà il Var e la copertura tv verrà fornita da almeno 7 telecamere: una a bordocampo e quattro in tribuna, mentre due saranno posizionate in tribuna o a bordo campo all’altezza delle due linee di porta (camere in/out). al.pr.

