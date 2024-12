Il Rimini a Campobasso senza Chiarella e De Vitis. Buscè: «Dobbiamo sfruttare l’onda emotiva della vittoria in Coppa»

Ripetere la prestazione fornita mercoledì a Vicenza in Coppa Italia Serie C con la speranza di bissare anche la vittoria. È l’obiettivo del Rimini, che in giornata partirà alla volta di Campobasso, dove domenica alle ore 17.30 scenderà in campo per sfidare i rossoblù allenati da Piero Braglia. Sul pullman non troveranno posto Chiarella e De Vitis, ancora in infermeria. Così il tecnico Antonio Buscè in conferenza stampa: «È una partita tosta contro un’ottima formazione che ha un allenatore molto esperto e navigato. Noi dobbiamo fare la prestazione utilizzando le nostre armi e sfruttando l’onda emotiva della vittoria in Coppa».