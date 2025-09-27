Il Rimini a caccia di punti in un Pineto pericoloso

Il giovanissimo tecnico del Rimini, una delle sorprese più belle di questa stagione degli orrori, parte proprio dalla sfida di questo pomeriggio al Pavone-Mariani.«Mi aspetto una partita di non facile lettura, nel senso che il Pineto ha più facce: può essere una squadra aggressiva, ma anche d’attesa. La nostra bravura dovrà essere proprio questa: rimanere dentro la partita e interpretare ogni fase per capire quale strategia utilizzare. Se con il Guidonia, infatti, avevamo ben chiaro lo spartito, qui bisogna interpretare momento dopo momento. Sicuramente come ho detto ai ragazzi dovremo fare una gara di grande maturità anche se non sarà facile. Veniamo da una settimana con tre partite, siamo con i cerotti, soprattutto siamo corti perché oltre a De Vitis, non ci saranno neppure Fiorini, Gamello, Madonna, Lepri e Capac non sta benissimo. Detto questo, andremo a Pineto a giocarcela a viso aperto come abbiamo sempre fatto fino a questo momento».