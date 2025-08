Il Rimini ha scelto Piero Braglia: il nuovo allenatore firma e va subito in campo al Romeo Neri

Dopo il dietrofront di Francesco Baldini, il Rimini ha virato sull’allenatore con più promozioni dalla Serie C alla Serie B, il settantenne Piero Braglia. Il navigato tecnico maremmano, nell’ultima stagione esonerato dal Campobasso, ha ottenuto in carriera 5 promozioni: nel 1994-1995 vinse il campionato di C2 sulla panchina del Montevarchi e nel 2003-2004 è arrivato primo in C1 con il Catanzaro, poi tre promozioni dalla C alla Serie B ottenute ai play-off, nel 2006-2007 con il Pisa, nel 2010-2011 con la Juve Stabia e nel 2017-2018 con il Cosenza. Braglia, dopo un lungo summit con i nuovi vertici societari, ha firmato il contratto e alle 16.15 è sceso in campo per dirigere il primo allenamento.