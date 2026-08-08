Il mondo della spiaggia per il nuovo Rimini: 50 abbonamenti acquistati da Consorzio Marina e Consorzio Ristobar

La rinascita della Rimini Calcio è una sfida che riguarda tutta la città. Per questo il Consorzio Marina riminese e il Consorzio Ristobar di spiaggia di Confesercenti hanno deciso di scendere in campo per sostenere la nuova società.

L’iniziativa è stata presentata ieri pomeriggio insieme al presidente del Rimini Marco Lombardi, e a Cristian Serioli di Adriagelo. Il progetto prevede la realizzazione e la distribuzione di 1.500 cappellini celebrativi realizzati con la collaborazione di Maxibon Motta, che saranno consegnati insieme ai gelati negli stabilimenti e ristobar aderenti ai Consorzi, e soprattutto l’acquisto di 50 abbonamenti per la prossima stagione della rinata squadra biancorossa.

“Vogliamo dare un segnale concreto di fiducia nella ripartenza - spiega Marco Mauri, presidente del Consorzio Ristobar di spiaggia - il calcio rappresenta un patrimonio della città, della sua storia e della sua identità. Dopo i tempi difficili che hanno portato alla scomparsa della precedente società, crediamo sia importante che il territorio faccia sentire la propria vicinanza a chi ha deciso di impegnarsi per far rinascere il Rimini. Per questo abbiamo deciso di acquistare fin da subito 50 abbonamenti: un gesto simbolico ma anche concreto, per dimostrare che crediamo nella società calcistica e nella squadra”.