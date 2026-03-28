Il futuro del calcio a Rimini: da Bianchi ai fratelli Carnevali, c’è il sì ma solo per aiutare

Subito dopo Pasqua si saprà qualcosa di più sul futuro del Rimini. Non c’è nulla di ufficiale, ma si capisce che almeno il percorso per l’individuazione di quello che sarà l’embrione del nuovo Rimini sta per prendere forma. Finora ci sono stati incontri presso l’amministrazione comunale e tante cene nel circondario, ma ora si incomincia a puntare sul concreto e ragionare sulle manifestazioni di interesse. C’è un nucleo che sta prendendo forma ed uno dei protagonisti di questo gruppo potrebbe essere l’imprenditore Orfeo Bianchi impegnato nel settore alberghiero e ricettivo. Dovrebbe operare in sinergia con altri soci del territorio, dunque non sarà un uomo solo al comando, anche se un leader in questa “cooperativa” ci dovrà essere. Interessati sembrano pure i fratelli Carnevali: Roberto, che è presidente del Riccione 1926, e Giovanni amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, che però sono pronti a dare una mano, come Bianchi, ma non intenzionati a salire in cima alla piramide.