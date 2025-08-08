Il colpo di scena finale, Giusy Scarcella annuncia: “Adesso basta. Si è superato abbondantemente il limite. La mia avventura a Rimini termina qui”

“Adesso basta. Si è superato abbondantemente il limite. Non permetto a nessuno di mettere in dubbio la bontà della mia azienda e soprattutto della mia persona. La mia avventura a Rimini termina qui”. Giusy Anna Scarcella, la proprietaria della Building Company Italia che avrebbe dovuto acquisire la società biancorossa, ha appena comunicato al telefono di aver deciso di non andare avanti. “Adesso parlerò con i miei legali per capire come procedere, ma da oggi alla Building Company Italia, del Rimini calcio non interessa più nulla”. Tutto dovrebbe quindi tornare in mano alla Di Salvo. “Aggiungo - conclude la Scarcella - che chi si è divertito in queste settimane a gettarmi fango addosso, tramite i giornali e i social, riceverà una bella querela. Mi sono tenuta tutti gli screenshot”.