I tifosi del Rimini condannati a 6 mesi senza calcio: per l’Eccellenza servono 150mila euro

Oggi arriverà il verdetto di esclusione del Rimini dal campionato, con i tifosi biancorossi condannati loro malgrado a 6 mesi senza calcio. E il futuro? Il regolamento è stato cambiato proprio poco prima dell’inizio della nuova stagione per le squadre che non hanno più la forza di andare avanti. Fino all’anno scorso una formazione che scendeva dai professionisti poteva chiedere la serie D pagando però 400mila euro a fondo perduto come per esempio ha fatto l’Ancona due anni fa. Invece ora la serie D non è più concessa, si può ripartire dalla categoria più alta a livello regionale, quindi l’Eccellenza ma anche in questo caso pagando una cifra a fondo perduto che ammonta a 150mila euro come è successo alla Lucchese e alla Spal che ha cambiato nome chiamandosi Ars et Labor. In caso contrario si riparte dalla Terza Categoria. Quindi chi vorrà comprare il Rimini dovrà mettere in conto di versare subito 150mila euro a fondo perduto per cominciare la nuova avventura.