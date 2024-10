I 453 paganti contro il Legnago ci ricordano che a Rimini ci vuole uno stadio diverso

Si parla tanto di rilancio della serie C, ma il format continua ad essere sbagliato, in particolar modo sugli orari. Già programmare un match serale in autunno ed infrasettimanale è una sfida contro la vita normale degli sportivi. Se poi si gioca Rimini-Legnago, cioè il Rimini contro l’ultima in classifica, nella stessa serata di Milan-Napoli bisogna confidare solo in un meteo benigno se si vuole avere una presenza di pubblico accettabile. Fatto sta che ieri sera al “Romeo Neri” c’erano solo 453 paganti, meno dei 474 presenti con la Pianese che finora era stato il punto più basso della stagione, un dato che va aggiunto alla quota abbonati di 2005 persone, non tutti presenti sugli spalti. Non serve molto per capire che serve una programmazione diversa, oltre che naturalmente di stadi diversi.