Gubbio-Rimini anche ai play-off, verso il rinvio al 7 maggio

Dopo la sconfitta di ieri (4-0) nell’ultima giornata, è tempo di play-off. Sarà proprio il Gubbio l’avversario del Rimini nel primo turno della fase dei gironi dei play-off. La partita non si giocherà sabato 4 (ma quasi certamente martedì 7 maggio) in quanto solo giovedì 2 il Collegio di Garanzia del Coni si riunirà per discutere il ricorso del Taranto contro la penalizzazione di 4 punti. Lo ha lasciato capire il presidente della Lega Pro ieri all’Orogel Stadium prima del via di Cesena-Perugia: l’ufficializzazione del rinvio arriverà oggi, la data del 7 maggio sarà annunciata dopo la sentenza del Coni.

La fase del girone

Se le date a questo punto sono incerte, il regolamento è chiaro. Alla prima fase partecipano 21 squadre, classificate dal 4° al 10° posto di ciascun girone: saranno 6 (due per girone) ad accedere alla fase nazionale. Nel Girone B gli accoppiamenti del primo turno della fase del girone sono i seguenti: Gubbio-Rimini, Pescara-Pontedera, Juve Next Gen-Arezzo.

Le tre vincenti accederanno al secondo turno del Girone B, quando entrerà in gioco anche il Perugia (che ospiterà la “peggiore” delle tre qualificate). Le due vincenti accederanno alla fase nazionale.

La fase nazionale

La fase nazionale è divisa in due turni. Al primo turno, partecipano le 6 qualificate dalla fase dei gironi, le tre terze classificate della stagione regolare (Vicenza, Carrarese e Benevento) più la vincitrice della Coppa Italia (Catania) per un totale di dieci squadre. Gli accoppiamenti saranno stabiliti in base alle classifiche della regular season: da questa fase si giocherà sulla distanza dei 180 minuti, con ritorno in casa della testa di serie. Le cinque vincitrici e le tre seconde dei gironi (Padova, Torres e Avellino) disputeranno il secondo turno.

La Final Four

Le quattro vincenti accederanno alla Final Four, che prevede le semifinali sabato 25 e martedì 28 maggio e le finali domenica 2 e domenica 9 giugno.