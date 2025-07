Gravina manda un ultimatum al Rimini: «Se non ha la forza economica per sostenere la stagione, dovremo intervenire»

Al termine del Consiglio Federale che ha ufficializzato il ripescaggio del Ravenna in Serie C, il presidente federale Gabriele Gravina è entrato nei problemi della Serie C e in particolare in quelli di Rimini e Triestina. Dando un ultimatum netto: «Triestina e Rimini sono perfettamente in regola per l’iscrizione, ma evidentemente non hanno la forza economica per sostenere la stagione. Dobbiamo seguire queste iscrizioni che poi non sono coerenti con la sostenibilità del campionato e dobbiamo intervenire. O inseriamo maggior rigore sulle regole di ingresso, oppure si riprende il percorso di riforma dei nostri campionati e dei nostri format».

Detto fuori dai denti, la Figc attende di vedere cosa accadrà il 1° agosto. In caso di mancato pagamento di stipendi e contributi di giugno e dei premi stagionali, si potrebbe decidere per un clamoroso decreto straordinario da parte del presidente federale con esclusione di chi sarà ancora inadempiente. Ma il problema esiste ed è diffuso perché, come dice ancora Gravina, «esistono difficoltà oggettive del sistema economico-finanziario nel mondo del calcio, non solo italiano ma internazionale. Il tema della sostenibilità è reale e concreto. Lavoreremo su tutto questo e riprenderemo in maniera incisiva e accelerata il discorso di riforma dei format dei campionati, perché il sistema denuncia in maniera chiara una necessità di revisione complessiva».