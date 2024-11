Gol di Parigi al 90’: in dieci dal 55’ un Rimini tutto cuore e volontà riacciuffa la Torres

RIMINI-TORRES 1-1

RIMINI: Colombi, Megelaitis, Bellodi, Lepri (1′ st Cinquegrano), Longobardi (27′ st Parigi), Fiorini, Langella, Garetto (26′ st Piccoli), Falbo, Chiarella (9′ st Jallow), Cernigoi (32′ st Cioffi). In panchina: 1 Vitali, 2 Brisku, 8 Semeraro, 20 Accursi, 25 Lombardi, 29 Dobrev, 30 De Vitis, 34 Ubaldi. Allenatore: Antonio Buscè.

TORRES: Zaccagno, Dametto, Antonelli, Fabriani (1′ st Mercadante), Zecca (35′ st Zambataro), Giorico, Mastinu (1′ st Brentan), Guiebre, Varela (30′ st Scotto), Diakite (24′ st Nanni), Fischnaller. In panchina: 1 Petriccione, 6 Coccolo, 7 Liviero, 14 Idda, 17 Goglino, 18 Casini. Allenatore: Greco.

ARBITRO: Iacobellis di Pisa.

RETI: 25′ pt Diakite, 45′ st Parigi.

AMMONITI: Fabriani, Mastinu, Garetto, Guiebre, Zaccagno.

ESPULSO: 10′ st Fiorini per somma di ammonizioni.

NOTE. Spettatori 2.713 (708 paganti, 2.005 abbonati). Angoli 7-3 per il Rimini

Un Rimini tutto cuore, coraggio e volontà riacciuffa la Torres al 90’ grazie ad un gran gol di Parigi. Un punto che assume ancora maggior valore se si considera che i biancorossi erano sotto di un gol per il centro di Diakite al 25’ (errore grossolano di Bellodi cui Lepri non pone rimedio) e anche sotto di un uomo per il rosso a Fiorini al 55’. Pareggio meritato per quanto creato dal Rimini nella ripresa: 4 palle-gol non trasformate da Cernigoi nei primi 8 minuti, una con Cinquegrano sventata da Zaccagno con un miracolo (non per Iacobellis che non ha concesso il corner) oltre al gol di Parigi. La Torres, pur giocando con un uomo in più, ha deluso e nella ripresa ha creato solo due occasioni, ma Varela al 72’ su assist del sammarinese Nanni e lo stesso Nanni al 92’ non hanno centrato la porta.