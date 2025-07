Gli ultras del Rimini alla proprietà: “O pagate o ve ne andate” VIDEO

Dopo la manifestazione di ieri, gli ultras del Rimini non hanno certo sbollito la loro rabbia e invitano senza mezzi termini i proprietari ad andarsene: “Vi avevamo detto - si legge in una nota - che vi eravate circondati di dirigenti inadeguati, che quelli buoni li avevate già in casa e li avete continuati a pagare senza farli lavorare. Siete stati talmente arroganti da presentarvi con un presidente emerito che era uno sconosciuto di Foggia. Avete dilapidato un mucchio di quattrini mentre imponevate un nuovo logo fatto con i piedi. Ora è inutile pensare al latte versato. Il rischio reale è quello di perdere la stagione con un altro giro di stipendi non pagati, dalla prima squadra ai giovani di ogni età del vivaio. Concretamente servono queste garanzie, e servono con urgenza, a partire da questa settimana e non oltre. Servono i soldi per fare decentemente la prossima stagione: dimostrate di averli e depositateli. Servono dirigenti nuovi, capaci e credibili, perseverare negli errori sarebbe diabolico. Altrimenti vendete in fretta, molto in fretta, Gaiofana compresa. In questo caso avete un vantaggio: non avete bisogno nemmeno di fare le valigie. Sarete già nei vostri ridenti altrove...restateci. Non potete mandare avanti il business della Gaiofana senza pagare gli stipendi alla Rimini Calcio, distruggendo la squadra della nostra città”.

“Il Comune non si può tirare indietro”

I tifosi della curva criticano aspramente anche l’amministrazione comunale: “Il sindaco non può cavarsela con un post: non era stato un campanello d’allarme sufficientemente grave che il Rimini fosse stato iscritto all’ultimo? Non poteva essere fatta una dichiarazione di disinteresse più palese: “La gente mi ferma per strada e non so cosa rispondere”. Dice di apprendere delle vicende del Rimini dai giornali, come un umarell qualsiasi. È evidente che non sia questa la modalità con cui si possano costruire le giuste sinergie. Peraltro non c’è in Comune anche un assessore allo sport? Non era il caso di farla una telefonata dopo il -2 di penalizzazione? O durante il lungo silenzio seguito alla fine dei playoff? Invece ci si viene a dire che non c’è un contatto, un filo, tra l’amministrazione comunale e la più sostenuta società sportiva in città. Anche di fronte a difficoltà che si sono manifestate per la prima volta sei mesi fa con la penalizzazione. L’amministrazione non si può tirare indietro ancora una volta, dichiarandosi impossibilitata a intervenire poiché la squadra di calcio è di fatto un’azienda privata. Questa è una scusa e lo sappiamo bene”.

“Venerdì andiamo al consiglio comunale”