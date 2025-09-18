Gli ultras del Rimini a Vitaglione: “Perché non esce allo scoperto?”

Alla vigilia di Rimini-Forlì, in una nota pubblicata sui suoi canali social, la curva Est chiama direttamente in causa Giuseppe Vitaglione: “Tutti lo conoscono naturalmente (come ha confermato dopo aver precedentemente negato la Scarcella). È lui che comanda in società, gli altri sono tutti intercambiabili e di passaggio. A questo punto ci chiediamo: perchè non si presenta direttamente, visto che ci dicono essere uomo di calcio, anzichè rimanere nell’ombra? Dato che, da vero regista, si relaziona con tutti gli addetti ai lavori ed opera a nome del Rimini con giocatori, procuratori e dirigenti societari, perchè non esce allo scoperto, assumendo ufficialmente tale incarico?”.