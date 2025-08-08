Giusy Scarcella corregge il tiro: lei non metterà più piede a Rimini ma la Building Company va avanti. Prodotta e depositata la fideiussione da 420mila euro

Rimini Calcio
Il tecnico Piero Braglia al Romeo Neri nel corso dell’allenamento di oggi pomeriggio (foto Tommaso Morosetti)
Dopo il lunghissimo sfogo del primo pomeriggio (domani l’intervista integrale sul Corriere Romagna), in cui annunciava la fine della sua avventura a Rimini, questa sera Giusy Anna Scarcella ha modificato un po’ i propri pensieri. Ha confermato tutto ciò che aveva già dichiarato, ma ha voluto sottolineare che il suo addio è solo fisico. Non mi volete a Rimini? Bene, io non ci metterò più piede. «Però solo io perché la Building Company va avanti».
Intanto, dopo l’allenamento del pomeriggio al Romeo Neri ai tesserati è stato comunicato che la fideiussione da 420mila euro è stata prodotta e depositata in Figc. Una fideiussione che serve come garanzia integrativa a copertura dell’extra budget oltre il milione di euro. Avendo, al momento, un monte ingaggi di 2 milioni e 50mila euro, il Rimini doveva produrre una garanzia bancaria di 420mila euro (il 40 per cento del un milione e 50mila euro di extra budget). La fideiussione impedirà alla società di incappare in un deferimento che avrebbe portato a una ulteriore penalizzazione.

