Giusy Scarcella corregge il tiro: lei non metterà più piede a Rimini ma la Building Company va avanti. Prodotta e depositata la fideiussione da 420mila euro

Dopo il lunghissimo sfogo del primo pomeriggio (domani l’intervista integrale sul Corriere Romagna), in cui annunciava la fine della sua avventura a Rimini, questa sera Giusy Anna Scarcella ha modificato un po’ i propri pensieri. Ha confermato tutto ciò che aveva già dichiarato, ma ha voluto sottolineare che il suo addio è solo fisico. Non mi volete a Rimini? Bene, io non ci metterò più piede. «Però solo io perché la Building Company va avanti».

Intanto, dopo l’allenamento del pomeriggio al Romeo Neri ai tesserati è stato comunicato che la fideiussione da 420mila euro è stata prodotta e depositata in Figc. Una fideiussione che serve come garanzia integrativa a copertura dell’extra budget oltre il milione di euro. Avendo, al momento, un monte ingaggi di 2 milioni e 50mila euro, il Rimini doveva produrre una garanzia bancaria di 420mila euro (il 40 per cento del un milione e 50mila euro di extra budget). La fideiussione impedirà alla società di incappare in un deferimento che avrebbe portato a una ulteriore penalizzazione.