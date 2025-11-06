Giammarioli ufficializza il suo addio al Rimini: “Non ci sono i presupposti per poter proseguire insieme”

Stefano Giammarioli lascia il Rimini. Lo ha appena ufficializzato attraverso questo comunicato stampa.

“Con grande dispiacere comunico la mia decisione di lasciare il Rimini Calcio. È una scelta sofferta, maturata dopo un’attenta riflessione, ma al momento non ci sono purtroppo i presupposti per poter proseguire insieme questo percorso. Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla società, al mister, allo staff tecnico e a tutti i miei compagni di squadra per il tempo condiviso, l’impegno quotidiano e le emozioni vissute. Un ringraziamento particolare va anche al segretario Bellantoni, al team manager Gatta e al magazziniere Elio, ma anche all’ex responsabile del settore giovanile Tamai e alla sua squadra operativa, che hanno sempre svolto il loro lavoro con serietà e dedizione, nonostante un ambiente lavorativo non sempre facile. Un pensiero speciale va infine ai tifosi del Rimini, che con passione e affetto hanno sempre sostenuto la squadra in ogni momento: il vostro calore resterà per me un ricordo indelebile.

Con affetto e riconoscenza”