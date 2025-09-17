Giammarioli: “Sono a Rimini per riorganizzare tutto, non volevo altre figure attorno a me” VIDEO

Il Rimini questa mattina ha presentato Stefano Giammarioli, che ricoprirà i ruolo di direttore generale e direttore sportivo. Giammarioli ha esordito così in conferenza stampa: “Faccio questo lavoro da tanti anni. Sono stato contattato qualche giorno fa e ho deciso di accettare. Siamo qua per riorganizzare tutto, sarà un percorso difficile, però siamo abbastanza determinati. Conosco questo mondo abbastanza bene, faccio questo lavoro da trent’anni. Alla signora (Giusy Scarcella, ndr) ho detto subito che volevo restare da solo, non volevo figure intorno che non conoscevo perché in queste situazioni pochi ma buoni forse è la migliore situazione. E ho chiesto il doppio incarico, credo sia in grado di portare avanti tutti e due i ruoli perché in questo momento il Rimini ha bisogno di poche chiacchiere, tanti fatti, persone che conoscono il mestiere”.