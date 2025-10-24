Giammarioli: “La cessione del Rimini potrebbe essere vicina”

In un orizzonte nero come la pece, nel cielo sopra il Rimini sembra intravedersi un piccolo raggio di luce. Il beneficio del dubbio è quanto mai d’obbligo. Questa volta, però, qualcosa si sta muovendo per davvero. La conferma arriva direttamente da Stefano Giammarioli, che nel primo pomeriggio di ieri si è così espresso: «C’è stato un colloquio telefonico piuttosto lungo tra la società e i rappresentanti di questo gruppo molto, ma molto importante. Un gruppo quotato in borsa e con affari a livello internazionale. Ci si è dati appuntamento la prossima settimana per capire se il passaggio si possa fare o meno».

In serata ai microfoni, nel corso della trasmissione “A Tutta C” di Tmw Radio, ha aggiunto: «La mia trattativa è ben avviata, però ce ne sono altre in corso. Credo e spero che la presidentessa Scarcella valuti attentamente la società più seria perché c’è bisogno di trasparenza e di imprenditori seri. Totalmente seri. I presupposti ci sono, ma i presupposti non sono certezze. Pensando, però, a quello che era la situazione una settimana fa, oggi c’è un po’ di speranza».

Una speranza che se si concretizzasse potrebbe portare novità anche in seno all’organico in mano al tecnico D’Alesio: «Abbiamo problemi in attacco, ma purtroppo per motivi societari non abbiamo potuto operare sul mercato e questo, al momento, è l’unico dispiacere a livello tecnico. Certamente se ci fosse l’ingresso di una nuova società, la prima cosa da fare sarebbe quella di andare a potenziare questo reparto perché anche a livello numerico è sotto organico»