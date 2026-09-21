Gadda: “Il Rimini ha avuto pazienza, segno di maturità”

Massimo Gadda applaude i suoi giocatori senza mezzi termini dopo la vittoria sul Russi. «Il Russi aveva subìto solo un gol prima di venire qui, quindi i ragazzi hanno fatto una buona partita, lottando su ogni palla. Poi quando non la chiudi basta un niente per rovinarla. Fortunatamente sono arrivati il secondo e il terzo gol, che hanno messo in archivio la partita».

Il Rimini ha trovato il gol verso la fine del primo tempo, poi è stato un match tutto in discesa. «E’ una cosa importante per noi, dobbiamo avere pazienza - sottolinea il tecnico dei biancorossi - non bisogna avere fretta, dobbiamo giocare in velocità, certo, ma non frenetici, le partite sono lunghe. Questo è un segno di maturità dei ragazzi, che stanno facendo bene. Credo che questo inizio di campionato sia un premio anche per loro».

Gadda applaude i suoi attaccanti. «Ho scelto Vitucci e Carmona dalla panchina, ma io vi farei vedere il comportamento di Lorenzo prima della partita. Sono ragazzi fantastici, sono molto contento che abbia segnato».

Il tecnico biancorosso dispensa complimenti anche al Russi. «Una squadra che era partita bene, che non aveva ancora perso finora, ma al di là del fatto che abbiamo giocato nella loro metà campo, non era facile. La mia squadra ha margini di miglioramento ancora importanti».

E’ un campionato comunque equilibrato e per nulla scontato. «Lo conosco bene, questo è un campionato difficile, dove squadre come Rimini o Imolese possono essere superiori alla concorrenza, poi ti trovi di fronte Massa Lombarda o Comacchiese, che si riprenderà sicuramente e possono arrivare pericoli. Da martedì dobbiamo preparare la trasferta su un campo ostico come quello dell’Osteria Grande».

Valerio Nava, difensore del Rimini, ha segnato il gol che ha sbloccato la partita. «E’ stata una gara complicata nel primo tempo. Abbiamo avuto molte occasioni senza riuscire a segnare. Quando si incontrano squadre come il Russi, si rischia di prendere qualche contropiede, ma siamo stati bravi anche sotto quest’aspetto».

Quattro partite di campionato: dieci gol fatti e zero subiti. «E’ una cosa importante, un obiettivo che come squadra bisogna porsi sempre, in qualsiasi momento della partita, quello di abituarsi a non prendere gol. A quel punto siamo avvantaggiati perché con la qualità offensiva che abbiamo è più facile vincere le partite».

Stefano Ferrario, allenatore del Russi, sottolinea i meriti del Rimini. «E’ una squadra che riesce a costruire. Noi fino al primo gol abbiamo fatto una buona prova in fase difensiva, un po’ meno in fase di costruzione. Il risultato? Non è eccessivo, noi potevamo fare qualcosa in più».

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