Fratta Terme-Rimini: divieto di trasferta per i tifosi biancorossi

Divieto di trasferta per tifosi del Rimini nella sfida sul campo del Fratta Terme di domenica prossima. Lo rende noto il club biancorosso in una nota: “La Rimini Calcio rende noto di aver ricevuto, dalla Questura di Forlì-Cesena, l’ordinanza che dispone il divieto di trasferta per i residenti della provincia di Rimini in occasione della gara Fratta Terme-Rimini Calcio del 1° novembre 2026. Sarà quindi interdetto ai tifosi biancorossi l’acquisto dei biglietti e l’accesso all’impianto di gioco. La società prende atto del provvedimento ed è già al lavoro, in costante confronto con gli organi competenti, per tutelare i propri sostenitori e garantire la presenza dei tifosi biancorossi nelle prossime trasferte”.