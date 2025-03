“Forza Rimini”. È tutta la città che lo urla in vista della finale di andata di Coppa Italia di serie C in programma il 25 marzo a Gorgonzola contro la Giana Erminio. Il Corriere Romagna pubblicherà un messaggio di sostegno da parte di tifosi molto speciali ogni giorno fino alla finale. Parte Gabriele Pagliarani, il “bagnino d’Italia”.