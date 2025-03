“Complimenti per il traguardo raggiunto, saremo tutti in tribuna a fare il tifo. Forza Rimini!”. Verso la finale di Coppa Italia, direttamente dallo stadio Romeo Neri, un “in bocca al lupo” molto speciale per i biancorossi arriva da Giulio Ciotti, ex campione di salto in alto e tecnico di un simbolo dello sport italiano come Gianmarco Tamberi.