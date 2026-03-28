Felice e vincente nello sport: Rimini ha dimostrato che oltre al calcio c’è di più

Rimini e la sua provincia stanno vivendo una fase sportiva straordinaria , non la migliore di sempre, ma una delle migliori. Sembra un’affermazione paradossale e quasi provocatoria per una città che ha subito l’onta, non più tardi di cinque mesi fa, del fallimento della società calcistica di vertice . Ma se allarghiamo lo sguardo e ci spostiamo da una visione calcio-centrica ad una panoramica multi-sportiva ben presto ci accorgiamo della straordinaria vitalità del movimento locale. Per farlo basta aggiungere nel paniere delle valutazioni altre discipline oltre al pallone per capire che l’unico vero malato in città e provincia è il calcio, che forse nel 2026 non è neppure più il primo sport per interesse, fatturato, partecipazione. Sperando naturalmente che il calcio riacquisti quanto prima una dignitosa dimensione, intanto gli altri sport corrono e meritano più di una menzione.

Nel motociclismo c’è la fantastica cavalcata di Marco Bezzecchi nel Motomondiale, con Enea Bastianini che è molto di più di una semplice comparsa. Dunque MotoGp in pole, ma anche il basket tira forte, perché la Dole sta lottando per la serie A1 da protagonista ed intanto ha già messo in cascina una stupenda Coppa Italia. Il baseball continua a rimanere in serie A grazie ai Falcons che coltivano uno dei migliori vivai italiani. Basket e baseball sono l’eredità storica della Base Nato a Rimini, che ha lasciato in città una passione profonda per queste due discipline oltre che una delle piste più lunghe d’Italia all’aeroporto.

Invece a San Giovanni in Marignano, quindi 22 chilometri da Rimini, c’è una società di volley, la Omag-Mt, che ha conquistato e mantenuto la A1 donne nel campionato più performante del Mondo, perché è quello delle campionesse olimpiche e mondiali.

Fino a pochi mesi fa il Tennis Club Viserba militava in A2 con una squadra di soli ragazzi del vivaio, oltre che organizzare l’Itf femminile da 15.000 dollari. A Villa Verucchio, quindi a 13 chilometri da Rimini c’è una giocatrice come Lucia Bronzetti che per due anni di fila ha vinto con la nazionale italiana il Mondiale a squadre, in Provincia ci sono giocatori del calibro di Alessandro Pecci, Alessandra Mazzola, c’è un’Accademia di livello mondiale al Queen’s Club di Cattolica dove quest’anno esordirà il nuovo Challenger Atp 75. Ma a Rimini e provincia si vede anche la grande ginnastica, con la Ginnastica Riccione nel massimo campionato a squadre femminile, la Polisportiva Celle in A2 e il ginnasta Thomas Grasso ancora in odore di nazionale nel volteggio. e non si è mai sopita del tutto la passione per la boxe importante, quella dei campionissimi. Una rapida carrellata per capire che oltre al calcio c’è tanto altro, se non di più, che scalpita, cresce, primeggia ed infiamma.