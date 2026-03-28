Felice e vincente nello sport: Rimini ha dimostrato che oltre al calcio c’è di più

Rimini e la sua provincia stanno vivendo una fase sportiva straordinaria, non la migliore di sempre, ma una delle migliori. Sembra un’affermazione paradossale e quasi provocatoria per una città che ha subito l’onta, non più tardi di cinque mesi fa, del fallimento della società calcistica di vertice. Ma se allarghiamo lo sguardo e ci spostiamo da una visione calcio-centrica ad una panoramica multi-sportiva ben presto ci accorgiamo della straordinaria vitalità del movimento locale. Per farlo basta aggiungere nel paniere delle valutazioni altre discipline oltre al pallone per capire che l’unico vero malato in città e provincia è il calcio, che forse nel 2026 non è neppure più il primo sport per interesse, fatturato, partecipazione. Sperando naturalmente che il calcio riacquisti quanto prima una dignitosa dimensione, intanto gli altri sport corrono e meritano più di una menzione.