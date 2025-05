Ecco l’avversario del Rimini nel 1° turno nazionale dei Play-off di Serie C

E’ appena stato effettuato il sorteggio del 1° turno nazionale dei Play-off di Serie C. Il Rimini se la vedrà con la Vis Pesaro: andata domenica 11 maggio al Benelli di Pesaro, ritorno mercoledì 14 maggio al Romeo Neri. In campionato, la squadra di Buscè ha perso in casa 0-1 (gol di Coppola al 45’) e vinto nelle Marche 1-2 con Vis in vantaggio con Di Paola su rigore al 38’ e ribaltone firmato da Ubaldi al 50’ e Fiorini al 54’. La Vis Pesaro è arrivata a questo turno grazie al pareggio colto all’ultimo respiro in casa contro il Pontedera (1-1, rete di Cannavò al 94’) e grazie alla vittoria centrata ieri sera ad Arezzo (gol di Okoro al 72’).

Questi gli altri incroci: Atalanta-Torres, Giana Erminio-Monopoli, Catania-Pescara e Crotone-FeralpiSalò.