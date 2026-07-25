Ecco il nuovo Rimini Calcio: Lombardi è il presidente, torna il segretario Mercuri

Rimini Calcio
La conferenza di questa mattina al Bagno 26
La conferenza di questa mattina al Bagno 26

Passione, identità, territorio e lo slogan “Io, noi siamo Rimini”. Così si è presentato ufficialmente il nuovo gruppo dirigenziale del Rimini Calcio al bagno 26 di Rimini. L’organigramma è definito con Marco Lombardi presidente, Giuliano Lanzetti vice, Massimiliano Alvisi direttore generale, Roberto Benedettini responsabile del settore giovanile, Antonio Cocciolo operativo nel commerciale. Come ha detto il presidente Lombardi “vogliamo garantire una continuità dirigenziale rispetto alle gestioni precedenti”. La giornata è servita anche per ufficializzare due ritorni importanti, il segretario Marco Mercuri e il direttore sportivo Pietro Tamai. Non è stato confermato il nome dell’allenatore che però sarà Massimo Gadda.

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