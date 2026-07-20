È nato il nuovo Rimini Calcio, bocciata la proposta di un gruppo maltese

Il nuovo Rimini è ufficialmente nato. Ecco l’annuncio del Comune: “Oggi, lunedì 20 luglio 2026, si è riunita la commissione tecnico amministrativa, formata dal sindaco Jamil Sadegholvaad, dall’assessore allo Sport Michele Lari e dall’avvocato incaricato Federico Menichini, che aveva il compito di valutare il rispetto dei requisiti richiesti e la documentazione per l’avviso di manifestazione di interesse per l’iscrizione di una società rappresentativa della Città di Rimini al campionato regionale di Eccellenza Figc per la stagione 2026/2027. Alla scadenza dei termini, fissata per le ore 11 di sabato 18 luglio, era pervenuta all’Amministrazione comunale una istanza di partecipazione, da parte dei signori Giuliano Lanzetti, Antonio Cocciolo, Massimiliano Alvisi, Orfeo Bianchi, Roberto Benedettini, Giampiero Samorì”.

Continua la nota: “La commissione, analizzato l’avviso e la documentazione prodotta dal candidato, ritiene formalmente che tutti i requisiti richiesti siano integrati e che, fatta salva ogni necessaria, successiva verifica da parte delle competenti autorità sportive, possa essere formalizzata lettera di accreditamento in favore della costituenda Rimini Calcio, per come presentatasi nell’istanza di partecipazione. La commissione ha preso altresì atto che, con modalità non previste dall’avviso pubblico, è pervenuta una manifestazione di interesse da un gruppo maltese. Oltre ad essere irricevibile per le modalità di invio utilizzate, la manifestazione è risultata comunque incompleta e mancante di elementi essenziali richiesti e pertanto non valutabile nel merito”.