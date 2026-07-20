È nato il nuovo Rimini Calcio, bocciata la proposta di un gruppo maltese

Rimini Calcio
  • 20 luglio 2026
È nato il nuovo Rimini Calcio, bocciata la proposta di un gruppo maltese
È nato il nuovo Rimini Calcio, bocciata la proposta di un gruppo maltese

Il nuovo Rimini è ufficialmente nato. Ecco l’annuncio del Comune: “Oggi, lunedì 20 luglio 2026, si è riunita la commissione tecnico amministrativa, formata dal sindaco Jamil Sadegholvaad, dall’assessore allo Sport Michele Lari e dall’avvocato incaricato Federico Menichini, che aveva il compito di valutare il rispetto dei requisiti richiesti e la documentazione per l’avviso di manifestazione di interesse per l’iscrizione di una società rappresentativa della Città di Rimini al campionato regionale di Eccellenza Figc per la stagione 2026/2027. Alla scadenza dei termini, fissata per le ore 11 di sabato 18 luglio, era pervenuta all’Amministrazione comunale una istanza di partecipazione, da parte dei signori Giuliano Lanzetti, Antonio Cocciolo, Massimiliano Alvisi, Orfeo Bianchi, Roberto Benedettini, Giampiero Samorì”.

Continua la nota: “La commissione, analizzato l’avviso e la documentazione prodotta dal candidato, ritiene formalmente che tutti i requisiti richiesti siano integrati e che, fatta salva ogni necessaria, successiva verifica da parte delle competenti autorità sportive, possa essere formalizzata lettera di accreditamento in favore della costituenda Rimini Calcio, per come presentatasi nell’istanza di partecipazione. La commissione ha preso altresì atto che, con modalità non previste dall’avviso pubblico, è pervenuta una manifestazione di interesse da un gruppo maltese. Oltre ad essere irricevibile per le modalità di invio utilizzate, la manifestazione è risultata comunque incompleta e mancante di elementi essenziali richiesti e pertanto non valutabile nel merito”.

Sindaco e assessore: “Un programma realistico dopo un anno orribile”

“Un esito positivo - è la dichiarazione del sindaco Jamil Sadegholvaad e dell’assessore Michele Lari - che, al di là di ogni considerazione circa il tormentato percorso avuto, conclude finalmente un anno orribile per le sorti del calcio riminese. Come si può allora non cominciare con i ringraziamenti verso le persone che hanno deciso di mettersi assieme per salvare una parte importante dello sport e della tradizione calcistica locale? Un atto d’amore per nulla scontato, che va sottolineato e che in qualche modo esprime la vera natura di questo nuovo progetto di ripartenza calcistica e non solo. Un programma realistico, fatto di impegni concreti e non di promesse, virato certamente al rilancio della prima squadra ma in egual misura a un forte recupero del progetto giovani e della sezione femminile. Dopo averne viste e lette di ogni nell’ultimo anno e mezzo, e avere anche amaramente constatato l’ambiguità e perfino le inadeguatezze di un certo modo (non tutto, ovviamente) di fare e gestire calcio a tutti i livelli, probabilmente questa è la medicina più utile ed efficace per una Rimini Calcio che adesso ha bisogno di affetto sconfinato da parte della città. Seguiremo attivamente i passi della nuova proprietà, dovremo garantire da parte nostra piani di allargamento e potenziamento delle strutture sportive a partire dalla conclusione del centro sportivo della Gaiofana, dello spostamento della pista di atletica dal ‘Neri’ a via Melucci e quindi la sistemazione dello stadio comunale, ma oggi vogliamo far prevalere il nostro grazie verso chi ha dimostrato davvero di avere orgoglio e di metterci la faccia per Rimini. Le altre chiacchiere stanno a zero”.

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