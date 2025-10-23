E la tratta Rimini-Campobasso divenne il crocevia di una stagione

Due anni fa il gesto clamoroso. Esattamente il 20 ottobre del 2023 la società guidata da Stefania Di Salvo decise di portare tutta la squadra in ritiro per qualche giorno alla Casa Madre. In un momento cruciale e delicato della stagione, con la squadra impelagata nei bassifondi della classifica, i giocatori biancorossi sono andati in “pellegrinaggio” in Molise, a Campobasso, al Responsible Research Hospital guidato da Stefano Petracca, marito della patron biancorossa Stefania Di Salvo. I giocatori vissero una giornata particolare per allenare il gioco di squadra e ritrovare coesione e motivazioni, in un luogo, si disse: «fondamentale per la partita più importante: la vita umana». Particolari le parole stesse della società per motivare questo viaggio infrasettimanale a casa Responsible: «Occasione per guardarsi dentro, confrontarsi in libertà, fare gruppo e compattarsi per affrontare con spirito ritrovato le prossime tre sfide in otto giorni» si leggeva nella nota ufficiale di allora. E qualche effetto il viaggio “introspettivo” di due anni fa lo provocò se è vero che da lì in avanti arrivarono ben nove risultati utili consecutivi che proiettarono la squadra dalla zona retrocessione ai play-off. Non solo il “miracolo” spirituale di Campobasso risollevò il Rimini per la verità, ma molto più laicamente anche l’arrivo di Simone Colombi il 12 ottobre, esattamente una settimana prima della spedizione molisana.