È il Rimini migliore degli ultimi 15 anni. E forse anche qualcosina di più perchè la coppa Italia di serie C che fa sfoggio in bacheca da 9 giorni rappresenta quel quid non di poco conto.

Il Rimini di Melotti meglio ma...

La serie B non si vede a queste latitudini dalla stagione 2008-2009, quindi è chiaro che facendo un confronto con il passato vanno presi in considerazione i campionati dei biancorossi dall’annata successiva (ovviamente solo quelli disputati in terza serie). E qui si arriva subito al Rimini di Melotti che si piazzò al quarto posto con 51 punti in un campionato a 18 squadre. Poi arrivarono i play-off che non andarono a buon fine. Quindi la media era di 1.5 punti tondi a partita. Sulla carta dunque quel Rimini era migliore di questo però se si considera che l’attuale viaggia ad una media di 1.38 (50 punti in 36 incontri) e gli sono stati tolti due punti (altrimenti sul campo la media è di 1.44) e infine ha vinto la coppa Italia si può anche affermare che più o meno il rendimento è lo stesso, soprattutto se dovessero arrivare 6 punti tra Pontedera e Pineto perché la media si alzerebbe.

Non c’è partita con il resto

Poi seguirono annate tribolate fino al 2015-2016 quando il Rimini totalizzò solo 36 punti in 34 partite in terza serie (anche allora il campionato aveva quattro giornate in meno rispetto ad adesso), mentre nel 2018-2019 i punti furono 37 dopo 36 incontri (il campionato era a 20 squadre) e l’anno successivo i punti erano appena 21 in 27 match poi causa Covid tutto quanto fu interrotto e il Rimini retrocesse ingiustamente per algoritmo. Nel campionato 2022-2023 si tornò in serie C e il Rimini di Gaburro aveva 46 punti dopo 36 incontri, invece l’anno scorso la squadra di Troise ne mise insieme 47 con lo stesso numero di partite fino ad arrivare ad oggi quando il Rimini di Buscè si fa preferire su tutti con 50 punti nello stesso lasso di tempo. Insomma, tradotto, questo è il Rimini migliore dal 2010 e resterà nella storia, a prescindere da come terminerà la stagione, per la coppa Italia vinta ai danni della Giana Erminio.

Terza migliore difesa però...