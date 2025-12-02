Due ex Rimini hanno già trovato una nuova squadra: Bellodi e Longobardi si sfideranno nel Girone C

All’indomani dell’ufficializzazione di Filippo D’Alesio quale nuovo allenatore della Sambenedettese, altri due ex tesserati del Rimini hanno trovato subito casa. Entrambi hanno firmato per squadre che militano nel Girone C di Serie C ed entrambi fino al 30 giugno 2028. In giornata, infatti, l’ultimo capitano biancorosso prima della liquidazione volontaria di una settimana fa, Gabriele Bellodi, si è legato all’Az Picerno per due stagioni e mezzo mentre in contemporanea Gianluca Longobardi si è accordato, sempre fino al 2028, con la Salernitana.