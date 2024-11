Domani il Rimini a Gubbio per mantenere l’imbattibilità esterna. Buscè: «Mi dispiace molto che non avere i nostri tifosi al seguito»

Dopo la vittoria casalinga ottenuta nel turno infrasettimanale contro il Legnago, il Rimini riprende le valigie e viaggia verso Gubbio con l’obiettivo di mantenere la propria imbattibilità esterna. «Andiamo ad affrontare una squadra importante, ben organizzata che arriva da una sconfitta in casa e che quindi avrà tanta voglia di riscatto - ha detto Antonio Buscè in conferenza stampa - noi, però, abbiamo altrettanta voglia di continuare a fare bene. L’importante sarà non perdere mai il nostro equilibrio. Mi dispiace molto di non avere al seguito i nostri tifosi perché il loro apporto è sempre importante per i ragazzi che in campo lo sentono».

Per quanto riguarda la formazione, Buscè ritrova Cernigoi mentre deve rinunciare a Cioffi, Malagrida, Gorelli e Lombardi. «Ho qualche dubbio che scioglieremo insieme allo staff nelle prossime ore. Ma l’impianto di gioco resterà quello perché ci dà certezze».