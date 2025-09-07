Disfatta Rimini, la Ternana vince 4-1 al Romeo Neri

La sospirata sfida con la Ternana si è trasformata in una disfatta per il Rimini, che dopo aver vinto la battaglia con il Comune per il Romeo Neri, viene travolto dai rossoverdi umbri per 4-1. I biancorossi sono andati subito sotto al 5’ sul colpo di testa di Bianay Balcot, ma hanno pareggiato alla mezzora con Lepri su cross di Piccoli. Al 38’ Capac firma addirittura il sorpasso ma il gol viene annullato per fuorigioco ed è il turning point, perchè da quel momento va tutto storto. Nel recupero infatti arrivano prima il gol di Ferrara e poi quello di Dubickas per il 3-1 Ternana all’intervallo. Nella ripresa arriva il poker dal dischetto di Orellana e per il Rimini è notte fonda.