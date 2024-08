Di Battista: “Rimini, un paio di giocatori in arrivo”

Mancano due giorni all’esordio in campionato e una settimana al termine del mercato. E’ il momento del Rimini perché in pochi giorni si capirà molto della stagione che sta per entrare nel vivo. Che sia una fase delicata per i biancorossi lo sottolinea il direttore sportivo Antonio Di Battista: «Il nostro mercato è quello dell’ultima settimana, perché è vero che la squadra ha già una buona base e inserire giocatori solo per il gusto di inserire non avrebbe senso, ma è anche vero che ci sono diversi giocatori di qualità che aspettano una chiamata in B, se non dovesse arrivare noi siamo qui».

