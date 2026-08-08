Debutta il Rimini: oggi a Senigallia la prima amichevole

È il giorno dell’esordio per il nuovo Rimini. A distanza di oltre 250 giorni dall’ultima gara di Serie C, la trasferta sul campo del Carpi del 25 novembre 2025, i biancorossi ripartono oggi, alle 18, dallo stadio di Senigallia (ingresso gratuito per tutti i tifosi), contro i padroni di casa della Vigor guidata dal fantasista scuola Milan, De Feo.

È la prima amichevole del nuovo corso targato Gadda-Tamai: per l’occasione la rosa dovrebbe essere quasi al completo. Da valutare c’è Nisi, a causa di una botta al piede, mentre Facundo Piazze si è unito da poco al gruppo. Gadda schiererà il 4-3-3: in prima linea dovrebbe operare il tridente formato da Carlini, Carmona e Cicarevic, mentre Vitucci nella ripresa potrebbe essere schierato centravanti. A centrocampo la regia sarà affidata a Carnesecchi, con Bertani e Zannoni a operare ai suoi fianchi. In difesa c’è curiosità per vedere le scelte di Gadda, considerata la versatilità dei difensori in rosa: c’è chi come Bellavista può ricoprire tutti i ruoli del reparto. In porta Roberto ritrova la sua vecchia squadra, Gadda dovrà poi decidere, al termine del precampionato, se affidare a lui la titolarità o a Pollini. Intanto si è unito un altro giocatore in prova: Pietro Ammora, esterno offensivo classe 2007 di piede destro, cresciuto nei vivai di Ancona e Recanatese. Ammora e il verucchiese Bernardi troveranno oggi spazio nella ripresa.

Sul fronte mercato c’è invece da ricoprire la casella del regista. Il nodo sarà sciolto entro metà della prossima settimana: due i candidati, più un terzo, più abbordabile dal punto di vista del budget, che costituisce l’alternativa se uno dei primi due nomi non dovesse andare in porto. Un retroscena: i primi nomi della lista di Tamai erano Sabba e Gaiola, il primo ingaggiato dal Mestre e il secondo rimasto a Forlì. Intanto, in vista della prossima stagione, il responsabile del settore giovanile Aldo Righini sta definendo l’organico Juniores: sarebbero già stati selezionati 14-15 giocatori.