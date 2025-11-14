D’Alesio prova a pensare solo a Rimini-Ascoli: “Siamo abituati a certe situazioni, meglio ignorarle”

Nell’ennesimo momento di grande incertezza, l’unico punto fermo del Rimini è il gruppo squadra. Che in queste ore di confusione più totale ha deciso di chiudersi le orecchie e pensare solo e solamente al campo. Anche perché domani pomeriggio (si parte alle ore 17.30, arbitra Marco Di Loreto di Terni) al Romeo Neri arriva la terza forza del campionato, l’Ascoli di quel Francesco Tomei che quest’estate era stato accostato alla panchina biancorossa. “Purtroppo siamo abituati a queste situazioni - sottolinea Filippo D’Alesio alla vigilia della gara - e proprio per questo abbiamo deciso di ignorare ogni situazione che accade fuori. Abbiamo capito che non ci porta da nessuna parte, anzi, ci toglie solo energie nervose. Abbiamo fatto una settimana libera, in cui abbiamo pensato solo al campo: non ci sono state riunioni e l’amministratore Buscemi ci ha garantito quello di cui abbiamo bisogno. Per quanto riguarda la partita, ci aspetta una bella sfida contro una squadra forte, ben organizzata, che in questo momento è terza e che ha sempre messo in campo ottime prestazioni. Noi dobbiamo fare il Rimini, quindi giocare con grande intensità, con grande voglia, cercando di vincere i duelli individuali. Vogliamo tornare a far punti al Romeo Neri visto che arriviamo da tre sconfitte interne”.

Torna tra i convocati Falasco, out il solito Gemello e Pedro Lopes oltre a lo sfortunato Mini che ha già chiuso la sua esperienza in biancorosso.

La probabile formazione del Rimini (3-5-2): Vitali; Lepri, Bassoli, Bellodi; Ferrarini, Asmussen, De Vitis, Piccoli, Longobardi; Capac, D’Agostini. All.: D’Alesio.