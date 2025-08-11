D’Alesio: “Il Rimini esce a testa alta visto tutto quello che hanno passato i giocatori”

Con Piero Braglia in tribuna, il Rimini ieri sera a Pescara è stato guidato in panchina da Filippo D’Alesio che al termine della sfida persa in Coppa talia Frecciarossa ha parlato ai microfoni di Rete8: “I ragazzi hanno affrontato la partita in modo quasi impeccabile, soprattutto in fase di non possesso. Abbiamo giocato una gara di sacrificio cercando di muoverci in transizione. Direi che usciamo a testa alta tenendo conto di tutto quello che hanno passato i ragazzi. Abbiamo giocatori di qualità e le nostre occasioni le abbiamo avute”.

E ora cosa succede per D’Alesio? “In questo momento stare con i ragazzi della Primavera per me è una medicina”.